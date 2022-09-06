بايدن يرفض تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب

2022/09/06 | 09:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فكرة تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، وذلك أثناء رد مقتضب للصحفيين لدى وصوله إلى البيت الأبيض

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