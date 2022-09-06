الحصاد (2022/9/5)

2022/09/06 | 09:41 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط عبد القادر عياض في ملف الحصاد على الاعتراف المتأخر للاحتلال الإسرائيلي بوجود احتمال كبير لمسؤولية جنوده عن اغتيال شيرين أبو عاقلة قبل 3 أشهر.كما تطرق أيضا لتطورات الوضع في العراق.

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