2022/09/06 | 09:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تدعو لتفعيل قانون حماية المنتج المحلي ووضع ضوابط محكمة للاستيراد ◇ ضرورة نشر المواد المراد استيرادها وضمان تكافؤ الفرص للمستوردين ◇ التوصية بتوزيع منظومات الري الـحـديثة بصورة عـادلة بيـن المـحافـظات وإعادة النظر بكلفتها ◇ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تدعو لتفعيل قانون حماية المنتج المحلي وتصدر جملة توصيات المركز الخبري الوطني.

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