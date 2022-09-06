2022/09/06 | 09:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وجهت مؤسسة الشهداء، الحكومات المحلية بالمحافظات كافة، بجرد الأراضـي الجاهزة لديها لتوزيعها بين المشمولين من ذوي”ضحايا الإرهاب”، أو شمول كل منهم ببدل نقدي يبلغ 50 مليون دينار في حال عدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤسسة الشهداء: شمول ذوي ضحايا الإرهاب ببدل الوحدة السكنية المركز الخبري الوطني.

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