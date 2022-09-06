بايدن: روسيا لا ينبغي اعتبارها راعية للإرهاب

2022/09/06 | 09:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين إنه لا ينبغي تصنيف روسيا على أنها دولة راعية للإرهاب، وهي تسمية سعت كييف من أجلها في خضم الحرب الروسيية المستمرة في أوكرانيا، بينما حذرت موسكو من أن هذا التصنيف سيؤدي إلى انهيار العلاقات الأمريكية الروسية.

وعند سؤاله عما إذا كان ينبغي تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، قال بايدن للصحافيين في البيت الأبيض “لا”.

كما ضغط بعض النواب الأمريكيين من أجل منح روسيا هذا التصنيف.

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