2022/09/06 | 09:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tut2DimgT8o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تمارين تقوية الصدر والاكتاف مع شمم) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تمارين تقوية الصدر والاكتاف مع شمم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).