2022/09/06 | 10:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: غرق حوالى مئة ارهابي في نهر في شمال شرق نيجيريا أثناء محاولتهم الفرار من...

ظهرت المقالة غرق مئة ارهابي في نهر بنيجيريا أثناء فرارهم من هجوم للجيش أولاً على المسلة.

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