2022/09/06 | 10:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة:تتضخم أعداد الموظفين الحكوميين الذين تنفق الدولة لسداد أجورهم عشرات المليارات من العملة الصعبة سنوياً،...

ظهرت المقالة 5 مليون موظف ومتقاعد تستهلك رواتبهم نصف ميزانية البلاد..



والأعداد تتصاعد أولاً على المسلة.

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