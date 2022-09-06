"وظيفة الأحلام".. شاب يتقاضى أجره مقابل ألا يفعل شيئا على الإطلاق

2022/09/06 | 10:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتقاضى شاب ياباني أجرا مقابل عدم القيام بأي شيء تقريبا، في عمل يراه البعض أنه "وظيفة الأحلام".

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