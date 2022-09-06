الرافدين يحذر من جهات تدعي منح سلف الحشد الشعبي والقوات الامنية

2022/09/06 | 10:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واعحذر مصرف الرافدين،اليوم الثلاثاء،جهات تدعي منح السلف الحشد الشعبي والقوات الامنية . وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع):إن"هناك جهات ومكاتب وجمعيات تزعم تعاونها مع مصرف الرافدين وتقوم بالترويج عن منح السلف عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عبر الرسائل الوهمية وتوهم الموظف او المنتسب او المتقاعد بطريقتها الخاصة في منحه السلف".واضاف ان "هناك روابط ومواقع وهمية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالترويج عن منح السلف والقروض للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين من خلال نشرها روابط وارقام هواتف غير صحيحة لقاء مبالغ مالية وتقديم وعود لهم برفع مبلغ السلفة في حسابهم". ودعا البيان الى "عدم التعامل مع هؤلاء الذين يقومون بسرقة البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطنين وعدم الافصاح عنها لأي جهة تلافياً للسرقة وان المصرف يخلو مسؤوليته وعلاقته باي جهة تدعي اعتمادها من قبله في الترويج عن السلفة". واوضح ان "المصرف سبق وان اصدر تعليماته بشمول الحشد الشعبي بالسلف اضافة الى منتسبي القوات الامنية والموظفين وانه مستمر في منح السلف من دون توقف .



مبينا ان الجهة الوحيدة المعتمدة في التقديم على السلف هي فروع المصرف حصرا المنتشرة في بغداد والمحافظات".





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