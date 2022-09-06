2022/09/06 | 10:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: حذر مصرف الرافدين، الثلاثاء، 6 أيلول، 2022، زبائنه من التعامل مع جهات تدعي منح...

ظهرت المقالة الرافدين يحذر من جهات تدعي منح السلف للحشد الشعبي والقوات الامنية أولاً على المسلة.

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