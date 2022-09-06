مجلس الأمن يدع لتنفيذ خطة التنمية المستدامة في العراق

2022/09/06 | 10:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت جميع الأطراف بإنهاء أية نزاعات فوراً ومنع حدوث أية إنتهاكات ضد الأطفال.

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