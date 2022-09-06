الانواء الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة نهاية الاسبوع الحالي

2022/09/06 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الحالي.

وذكر بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون الطقس صحواً في المنطقة الشمالية ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع، أن "الطقس ليوم الجمعة ، سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

ولفت الى، أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون صحواً، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

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