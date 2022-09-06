2022/09/06 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة المالية ايقاف تعيينات العقود والمحاضرين كافة على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد عام 2019.

وذكرت الوزارة في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) الثلاثاء، وموجهة الى الجامعات كافة أنها "ستوقف تعيين أي محاضر مجاني أو اداري مجاني أو أجير يومي أو عقد بعد صدور قرارين في 2 / 10/ 2019".

ادناه نص الوثيقة:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية توقف تعيينات العقود والمحاضرين كافة على ملاك وزارة التعليم بعد 2019 (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية توقف تعيينات العقود والمحاضرين كافة على ملاك وزارة التعليم بعد 2019 (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).