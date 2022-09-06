المالية تخاطب التعليم العالي: سنوقف تعيينات العقود والمحاضرين ما بعد عام 2019 (وثيقة)

2022/09/06 | 10:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، ايقاف تعيينات العقود والمحاضرين كافة على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد عام 2019.

وقالت وزارة المالية في وثيقة وموجهة الى الجامعات كافة إنها “ستوقف تعيين أي محاضر مجاني أو اداري مجاني أو أجير يومي أو عقد بعد صدور قرارين في 2 / 10/ 2019”.

ونقلت الوثيقة عن مدير عام الدائرة الادارية والمالية في الوزارة أسعد غني جهاد توضيحه أن “بخلاف ذلك ستتحمل الجامعات التبعات القانونية والادارية والمالية”.

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