الحلبوسي ووزير البيئة يبحثان سبل مواجهة التلوث البيئي وشح المياه

2022/09/06 | 11:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بحث وزير البيئة جاسم الفلاحي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تأثيرات التغيرات المناخية وشح المياه.وذكر بيان لمكتب الفلاحي تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أنه “استقبال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي […]

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