الرافدين يحذر من جهات تدعي منح السلف الحشد الشعبي والقوات الامنية

2022/09/06 | 11:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حذر مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، زبائنه من التعامل مع جهات تدعي منح السلف للحشد الشعبي ومنتسبي الدفاع والداخلية والموظفين.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/.ان “هناك […]

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