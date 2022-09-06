البيت الابيض يعلن معارضته لقرار أوبك+ بخفض الانتاج النفطي

2022/09/06 | 11:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزم باتخاذ كل الخطوات الضرورية لتعزيز إمدادات الطاقة وخفض الأسعار، وذلك بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا على خفض صغير في إنتاج النفط.وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض … Readmore

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