الامن الوطني: اعتقال مدير الجهاز في ميسان بسبب مخالفات واضحة أساءت لسمعتنا

2022/09/06 | 11:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق جهاز الأمن الوطني العراقي على اعتقال مديره في محافظة ميسان داخل مقره بالقول: “مخالفات واضحة في آلية تنفيذ وتصوير ونشر العملية بصورة أسهمت في الإساءة لسمعة جهازنا”.وجاء في بيان صادر عن الجهاز: ان “الجهاز دأب على الثبات والشجاعة … Readmore

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