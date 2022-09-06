نساء طاعنات في السن يقدمن خدماتهن لزوار الاربعين في ذي قار :نسال الله حسن العاقبة

2022/09/06 | 11:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت اعمارهن السبعين عاما ورغم ذلك

يجلسن كل عام في مواكبهن يخدمن زوار ابي

عبد الله الحسين (عليه السلام)، وجوههن

تحكي قصص تعب حياة مضى عليها عقود من

الزمن، متواضعات وخادمات للزوار، يطبخن

ويخبزن ويقدم

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