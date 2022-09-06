بالصور:أكثر من 1000 متطوع في الزيارة الأربعينية يخدمون الزوار بالاسعافات الاولية

2022/09/06 | 11:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قسم التنمية والتأهيل الاجتماعي

للشباب التابع للعتبة الحسينية

المقدسة، عن الخطة الخاصة بالزيارة

الاربعينية للإمام الحسين عليه السلام

وأهم الخدمات المقدمة للزائرين الكرام.

وذكر مسؤول القسم علي زكي

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