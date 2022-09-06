الحكيم لمسؤولة امريكية: ازمة العراق السياسية قابلة للحل

2022/09/06 | 11:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار

الحكيم، خلال استقباله باربرا ليف

مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون

الشرق الأدنى، أن الازمة السياسية

قابلة للحل والاصلاح يبدأ من اصلاح

المؤسسات.

وذكر مكتب السيد

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