زلزال ضخم في الصين يثير تفاعلًا.. وتداول واسع للحظات الرعب في سيتشوان

2022/09/06 | 11:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد الوفيات آخذ في الارتفاع بعد يوم من وقوع الزلزال الضخم الذي ضرب منطقة سيتشوان بقوة 6.6 درجة، وهو أكبر زلزال يضرب المنطقة منذ عام 2017.

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