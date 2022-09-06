بالصور:العتبة الحسينية تنشر اكثر من (1800 )كاميرا لتأمين الزيارة الأربعينية

2022/09/06 | 11:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت العاتبة الحسينية المقدسة عن نشر

اكثر (1800)كاميرا تدخل المنظومة لتامين

زيارة الاربعين, ونصب منظومة كاميرات

مراقبة حديثة ترصد اي حالة، وتُسهم في

تغطيتها أمنيّاً في مناطق واسعة في

مدينة كربلاء المق

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