بالوثيقة.. المالية تعلن تعذر صرف رواتب العلوميين المعيّنين نهاية ٢٠٢١

2022/09/06 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت وزاية المالية، اليوم الثلاثاء، عن تعذر صرف رواتب العلوميين الذين تم تعيينهم نهاية عام 2021.

وأظهرت وثيقة بتاريخ 2022/8/25 حصلت عليها (بغداد اليوم)، اعلان وزارة المالية عن تعذر صرف رواتب العلوميين الذين تم تعيينهم نهاية عام 2021 والبالغ عددهم 7050 موظف.

ادناه نص الوثيقة:

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