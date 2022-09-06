حسين يبحث مع مساعدة نظيره الأميركي العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

2022/09/06 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع مساعدة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكيَّة لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على دعم استقرار العراق.

وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية وتلقته (بغداد اليوم)، اليوم الثلاثاء، إنه "إستقبل وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، يوم الإثنين 5 أيلول 2022، السيّدة باربرا ليف مساعدة وزير خارجيَّة الولايات المتحدة الأمريكيَّة لشُؤُون الشرق الأوسط، والوفد المُرافق لها.

وأشار الى أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة والقضايا ذات الاهتمام المُشترَك، وسُبُل تفعيل التعاون بمُختلِف المجالات، والتأكيَّد على دعم إستقرار العراق سياسياً، إقتصادياً وأمنياً".

وأضاف البيان أنه "تطرق السيّد الوزير إلى الظروف السياسيَّة في العراق وإلى الأحداث الدامية التي حدثت قبل أسبوع في بغداد وفي المنطقة الخضراء، مُشيراً إلى أنَّ هذه الأحداث الحقت ضرراً كبيراً بالعمليَّة السياسيَّة في العراق، وعلى جميع القوى السياسيَّة أنّ تأخذ درساً من ما حصل، من أجل الحفاظ على السلم الأهليّ".



وأكد أن "سلسلة الحوارات يجب أنَّ تشمل الجميع ومن الضروريّ حماية المسيرة الديمقراطيَّة كما هي، وحماية السلم المجتمعيّ".

وتابع البيان أنه "بحث الجانبان الوضع الإقليميّ والعلاقات بين الجُمهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة والولايات المتحدة الأمريكيَّة، ومسار المُفاوضات الجاريّة في فينا حول المشروع النووي الإيرانيّ، مُتمنياً وصول البلدين إلى اتفاق نهائيّ حول هذا الموضوع لما فيه الخير للبلدين وللمنطقة".

وواصل، "كما ناقشا الوضع في سوريا، حيث أكَّد السيّد الوزير أنَّ بناء الاستقرار في سوريا، هي ليست لمصلحة الشعب السوريّ فقط وإنما لمصلحة العراق والمنطقة برمتها أيضاً، مُضيفاً بإنَّ الحكومة العراقيَّة تعمل جاهدتاً لدعم هذا المسار في كل المحافل الدوليَّة".

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