قريباً.. الكاظمي إلى أمريكا لهذا السبب!

2022/09/06 | 11:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة يجريها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان “الكاظمي سيتوجه الى أمريكا، من أجل المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بديلاً عن رئيس الجمهورية برهم صالح”.

وبين ان “سبب ذهاب الكاظمي بدل صالح لمناقشة التطورات السياسية وتداعيات على المستوى الأمني والاقتصادي ورأي المجتمع الدولي من هذه الأزمة، خاصة ان الكاظمي سيلتقي كبار المسؤولين في العالم”.

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