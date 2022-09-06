2022/09/06 | 12:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قرر وزير الداخلية الأردني ، اليوم الثلاثاء ،اعتماد بطاقة حضور مباريات كأس العالم لغايات منح تأشيرات ولعدة سفرات دون الحاجة إلى موافقات مسبقة لجميع الجنسيات دون استثناء بالدخول إلى الأردن.و قال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجميع الجنسيات..



الأردن تفتح أبوابها أمام حاملي بطاقات حضور كأس العالم المركز الخبري الوطني.

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