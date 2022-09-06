ادهم نابلسي على اصبع انجي خوري ما الحكاية؟!

2022/09/06 | 12:25 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأت الفنانة السورية أنجي خوري الجمهور بنشرها صورة جديدة إستعرضت فيها فيها وشمها الجديد.وبالتفاصيل أقدمت أنجي خوري على وشم إصبعها باسم الفنان المعتزل أدهم نابلسي باللغة الإنجليزية، وإستعرضت الوشم عبر حسابها الخاص في مواقع التواصل الإجتماعي مُشيرة الى حساب … Readmore

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