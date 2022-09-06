رئيس مجلس النواب يلتقي محافظ الأنبار وأعضاء البرلمان عن المحافظة

2022/09/06 | 12:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، محافظَ الأنبار علي فرحان، وأعضاءَ مجلس النواب الممثلين للمحافظة.

وجرى، خلال اللقاء، مناقشة الأوضاع الخدمية والتنموية في المحافظة، وسبل الارتقاء بها، وضرورة بذل مزيد من الجهود لتلبية متطلباتواحتياجات المواطن الخدمية.



كما ناقش اللقاء تطورات المشهد السياسي في البلاد.

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