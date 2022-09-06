2022/09/06 | 12:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلن المتحدث باسم المقر الشعبي لخدمة زوار أربعينية الامام الحسين عليه السلام في محافظة...

ظهرت المقالة المسلمون السنة يقدمون الخدمة لزوار الاربعينية أولاً على المسلة.

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