فضائح الرشوة تلاحق أولمبياد طوكيو

2022/09/06 | 12:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتسعت فضيحة مزاعم تلقى رشوة ضد عضو سابق في اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو اليوم، الثلاثاء، حيث أعاد ممثلو ادعاء يابانيين اعتقال هارويوكي تاكاهاشي في قضية تتعلق بتلقي أموال من شركة نشر أصبحت راعية للأولمبياد.

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