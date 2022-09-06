أردوغان يتوجه إلى البوسنة والهرسك في بداية جولة تشمل ثلاث دول في منطقة البلقان

2022/09/06 | 12:36 - المصدر: وكالة خبر

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توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إلى البوسنة والهرسك في محطته الأولى ضمن جولة في دول منطقة البلقان تشمل ايضا صربيا وكرواتيا .

ويرافق أردوغان في زيارته التي تستغرق ثلاثة ايام وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، والتجارة محمد موش ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخرالدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، وعدد من الوزراء.

وحسب بيان الرئاسة التركية سيتناول الرئيس التركي خلال لقاءاته مع زعماء تلك الدول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول التطورات في منطقة البلقان وبعض القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك .

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