الحشد الشعبي يكشف تفاصيل ” العملية النادرة” في تلال حمرين

2022/09/06 | 12:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تفاصيل عملية امنية نادرة في قلب تلال حمرين اقصى شمال ديالى.

وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني ان” قيادة عمليات ديالى بالتنسيق مع الحشد الشعبي نفذت عملية نوعية نجحت من خلالها في الوصول الى مناطق نائية تقع في قلب تلال حمرين قرب الحدود مع صلاح الدين من الجهة الشرقية لم تصلها اي قوة بعد 2003″.

وأضاف الحسيني، ان “القوة عثرت على حزام ناسف ودمرت 6 اوكار داعشية وفككت 6 عبوات ناسفة”، مؤكدا أن “المنطقة كانت معقدة جدا من ناحية التضاريس وتطلب الوصول اليها المسير لعدة كليومترات بين تلال ومنخفضات استغلت من قبل داعش الارهابي في الاختباء “.

واشار الى ان “العملية كشفت عن مسارات اخرى تستغل من قبل داعش الارهابي للتسلل بين ديالى وصلاح الدين وسيتم معالجتها من قبل القوات الامنية المشتركة”.

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