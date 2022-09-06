2022/09/06 | 12:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: قالت السعودية، قائدة تحالف "أوبك+"، إن قرار التحالف بأول خفض لإمدادات النفط منذ أكثر من عام يظهر أن المجموعة جادة بشأن إدارة أسواق الخام العالمية وعلى استعداد لاتخاذ إجراءات استباقية.وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن …

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