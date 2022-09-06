المالية تنسف احلام فئة من محاضري التعليم.. والأخيرة تستعد لاعتصام مفتوح

2022/09/06 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد عضو تنسيقية محاضري وعقود التعليم العالي في ديالى موسى الزيدي، اليوم الثلاثاء، بأنهم تفاجئوا بقرار وزارة المالية الأخير، مرجحا صدور ثلاثة قرارات عن تنسيقية المحاضرين على أثر ذلك.

وقال الزيدي لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار وزارة المالية الرسمي، باستبعاد المحاضرين والعقود بعد 2 من تشرين الاول من 2019، سلب حقوق الآلاف في كل مؤسسات وجامعات وزارة التعليم العالي"، مؤكدا بانه "ليس هناك اي مدخل قانوني لهذا الاجراء خاصة في ظل وجود وفرة مالية قادرة على احتواء هذه الاعداد".

واضاف ان" اللجان التنسيقية ستعقد اجتماعا موسعا في الايام المقبلة من اجل تدارس الوضع حيال قرار وزارة المالية، وأن هناك 3 قرارات متوقعة صدورها من قبل التنسيقية أبرزها ادامة زخم التظاهرات والاعتصامات السلمية من اجل اعادة النظر بالقرار وايجاد صيغة توافقية تسهم في اعطاء بارقة امل لآلاف العقود في وزارة التعليم العالي وجامعاتها".

واشار الى ان" الحراك السلمي في التظاهرات بدء منذ ايام وسيتواصل وسيكون اقوى في القريب العاجل مع انتقاله الى المحافظات".

وأعلنت وزارة المالية ايقاف تعيينات العقود والمحاضرين كافة على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد عام 2019.

وذكرت الوزارة في وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) الثلاثاء، وموجهة الى الجامعات كافة أنها "ستوقف تعيين أي محاضر مجاني أو اداري مجاني أو أجير يومي أو عقد بعد صدور قرارين في 2 / 10/ 2019".

نص الوثيقة-

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