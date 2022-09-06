موقف نادر لمحترف نادي دهوك الإيفواري يانيك زاكري.. ما علاقة والدته؟ (صورة)

2022/09/06 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

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موقف نادر لمحترف نادي دهوك الإيفواري يانيك زاكري، حيث توفيت والدته، يوم أمس، لكنه تكتم على الموضوع ولم يعلنه.

وقرر المشاركة في اللقاء رغم صعوبة موقفه وحالته النفسية، بل وسجل أول ركلة ترجيح لفريقه رغم حساسيتها.

وبعد الفوز على الناصرية، كشف الموضوع وسط صدمة كبيرة من قبل جميع زملائه، الذين أشادوا بموقفه وثمنوه جدا.

الصورة للاعب بعد تسجيله لركلة الترجيح، والتي توضح صعوبة موقفه:

هذ وتمكن فريق نادي دهوك من تحقيق الفوز على فريق نادي الناصرية في بفارق ركلات الترجيحية بنتيجة 5-3 في مباراةِ البلاي أوف التي جرت يوم امس الاثنين في ملعب المدينة الدولي ببغداد بتمام الساعة السادسة مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم دهوك بهدفين لهدف جاء الهدف الأول لدهوك عن طريق وليد سلمان في الدقيقة 15 وأضاف لاعب دهوك كريم دلي الهدف الثاني في الدقيقة 22 وقلص لاعب الناصرية حسين طالب النتيجة بعد تسجيله هدف لفريقه في الدقيقة 25 من عمر المباراة.

وفي الشوط الثاني سجل الناصرية هدف التعديل عن طريق حسين طالب في الدقيقة 75 لينتهي اللقاء بوقته الاصلي بالتعادل الايجابي 2-2، لتذهب المباراة لركلات الترجيحية وتحسم لدهوك بنتيجة 5-3.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر إقامة مباراتي البلاي اوف بين فريقي الناصرية ودهوك، يوم الاثنين، حيث سيواجه الفائز منهما فريق أمانة بغداد في العاشر من هذا الشهر في ملعب المدينة الدولي.

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