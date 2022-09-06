بالوثيقة.. سرايا السلام تتبرأ من اربعة ’منشقين’ وتدعو لمقاطعتهم

2022/09/06 | 12:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا لواء 308 المثنى، التابع لسرايا السلام، الى مقاطعة التعامل مع 4 عناصر منه تمت التبرأة منهم.

وبحسب وثيقة صادرة عن اللواء، وحصلت عليها (بغداد اليوم)، فأنه "لمقتضيات المصلحة العامة وحفاظا على سمعة المجاهدين ثبت بان الذوات المدرجة اسمائهم من المنشقين والمنتمين للعصائب، ولذا نهيب بالاخوة المجاهدين مقاطعتهم وعدم التعامل معهم حسب التعليمات المركزية".وبحسب الوثيقة، فالاسماء هم "عماد كاظم عفيت، وصدام داخل عايش، وحازم علي جاسم ، وناصر عودة كريم".

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