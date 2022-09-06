جيش الإحتلال يعترف بقتل شيرين أبو عاقلة برصاص جنوده

2022/09/06 | 13:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك احتمال كبير أن أبو عاقلة قد أصيبت "بالخطأ".

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