حفيد مانديلا يزور كربلاء في ذكرى اربعينية الإمام الحسين ( عليه السلام)

2022/09/06 | 13:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار نكوسي مانديلا حفيد رئيس جنوب

افريقا الاسبق نيلسون مانديلا مدينة

كربلاء المقدسة وتشرف بزيارة مرقد

الامام الحسين (عليه السلام) بمناسبة

ذكرى اربعينية الامام الحسين (عليه

السلام).

وشارك مانديلا الحفي

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