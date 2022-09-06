العراق يحافظ على ترتيبه العالمي بلائحة كبار مكتنزي الذهب

2022/09/06 | 13:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس العالمي للذهب، اليوم

الثلاثاء، ان العراق حافظ على مرتبته 30

عالميا من بين أكبر الدول امتلاكا

لاحتياطي الذهب.

وقال المجلس في أحدث جدول له لشهر أيلول

لعام 2022، إن "البنوك المركزية العالمية

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