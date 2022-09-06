خلال استقباله مبعوثة امريكية.. وزير الخارجية: على جميع القوى السياسيَّة أنّّ تأخذ درساً مما حصل في بغداد

2022/09/06 | 13:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين،

إنه يتعين على جميع القوى السياسيَّة

العراقيّة أنّّ تأخذ درساً من ما حصل من

أحداث في العاصمة بغداد في إشارة إلى

الصدامات المسلحة التي وقعت نهاية

الشهر الماضي بين ا

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