زيدان ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي يبحثان دعم القضاء العراقي

2022/09/06 | 13:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد– واعبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ومساعدة وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الاوسط باربرا ليف ، اليوم الثلاثاء، دعم القضاء العراقي.وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل اليوم مساعدة وزير الخارجية الامريكي لشؤون الشرق الاوسط باربرا ليف".وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث الدعم الامريكي للقضاء العراقي في مختلف الاختصاصات".





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