لقطات مذهلة تُظهر حطام سفينة

2022/09/06 | 13:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم الكشف عن لقطات جديدة تُظهر حطام سفينة "آر إم إس تيتانيك" كما لم يسبق رؤيتها من قبل، وبجودة تبلغ 8K، أي أعلى دقّة شاشة متوفرة حاليًا.

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