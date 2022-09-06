2022/09/06 | 13:10 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: tvs2k3lZLh0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برنامج #بوضوح: من كان يقصد #الصدر بكلمة ابن الدعي ؟) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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