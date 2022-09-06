2022/09/06 | 13:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار الذهب ،اليوم الثلاثاء، إذ دفع التوقف المؤقت في ارتفاع الدولار وأزمة الطاقة في أوروبا بعض المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أرتفاع اسعار الذهب عالمياً المركز الخبري الوطني.

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