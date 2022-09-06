2022/09/06 | 13:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني اقترب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر السابق، من قيادة أحد المنتخبات المشاركة في كأس العالم قطر 2022 .ومنذ رحيل كارلوس كيروش عن تدريب منتخب مصر الأول عقب فشل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبل مونديال 2022..



كيروش يقترب من العودة لتدريب ايران المركز الخبري الوطني.

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