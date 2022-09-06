فيفا تطلق منصة NFT قبل كأس العالم قطر 2022

2022/09/06 | 13:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واعسيطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منصة للرموز غير قابلة للاستبدال عبر شركة ألجوراند.وأعلن فيفا أنه سيطلق الرموز التي ستسمى ب FIFA + Collect في وقت لاحق من هذا الشهر على منصة FIFA +، وسيتمكن المشجعون من امتلاك مقتنيات رقمية من لحظات وفنون كرة القدم.ويشارك فيفا مع شركة ألجوراند في إنشاء رموز غير قابلة للاستبدال NFT.وأصبحت ألجوراند منصة البلوكشين الرسمية لفيفا في حزيران الماضي، وستقدم الدعم اللازم لمنصة FIFA + Collect NFT.وفقا للمعلومات المتاحة، فإن المشروع مشابه لـ NBA Top Shot الذي يركز على الرموز غير القابلة للاستبدال في كرة السلة.ولم يكشف فيفا بعد عن جميع التفاصيل حول موعد توفر مجموعات NFT، لكنه يخطط لتضمين إطلاق المركز غير القابلة للاستبدال خلال كأس العالم قطر 2022 في نوفمبر.المصدر:روسيا اليوم

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