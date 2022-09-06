سؤال خطير !

2022/09/06 | 13:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عدوية الهلالي

بعد انسحابهم، قال أحد المتظاهرين

لمراسل القناة التلفزيونية بمرارة: "ألم

يفكر أحد من القادة ان يسألنا ماذا

نريد؟ لماذا يتوقعون منا الطاعة فقط؟".

كان السؤال خطيرا كما أظن، فمن كان

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