جيل الطابور وجيل الساحة

2022/09/06 | 13:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: زهير الجزائري

حين تتعبني الكتابة والقراءة تغلق

الأفكار بابها.آنذاك أخرج من العوالم

المتخيلة إلى الحياة في شوارع

بغداد.أتحايل على الوقت لأخرج قبل

الغروب بقليل.



تيار الناس جارف بعد

قيلولة الظهيرة

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